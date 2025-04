Taxi Driver 3 akan Dibintangi Naoto Takenaka

AKTOR Jepang Naoto Takenaka bergabung dalam drama Korea Taxi Driver 3 yang dijadwalkan tayang pertengahan 2025. Laporan SPOTV News pada 7 April 2025, keterlibatan Takenaka menandai upaya produksi untuk memperluas skala cerita ke ranah internasional termasuk pengambilan gambar di Jepang.

SBS rumah produksi serial ini telah mengonfirmasi bahwa aktor kawakan itu akan mendapat peran dalam musim ketiga Taxi Driver. Namun, peran spesifiknya belum diumumkan, keterlibatan Dikutip dari Sportskeeda, Takenaka dikenal karena perannya sebagai Franz von Stresemann dalam drama Nodame Cantabile yang populer di Korea Selatan.

Ia juga tampil dalam sejumlah film dan serial ikonik seperti Shall We Dance, Water Boys, hingga film kuliner The Wandering Gourmet. Ia juga dikenal sebagai pengisi suara Nick Fury (Samuel L. Jackson) dalam versi Jepang film-film Marvel's Avengers dan Shrek dan Ice Age.

Tentang Naoto Takenaka

Karier Takenaka bermula dari dunia komedi. Ia mulai menarik perhatian pada 1970-an lewat impersonasi Bruce Lee di program variety show Jepang. Awal kiprahnya di dunia film justru cukup kontras, ia memulai debut layar lebarnya lewat film-film seperti Molester Train 23 dan Guinea Pig 4: Devil Doctor Woman.

Seiring waktu,ia menjalin kolaborasi erat dengan sutradara legendaris Gosha Hideo dalam film periode seperti Four Days of Snow and Blood (1989) dan Heat Wave (1991). Namun, terobosannya datang saat bekerja sama dengan Suo Masayuki dalam Sumo Do, Sumo Don’t (1992), yang membuatnya meraih Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dari Japan Academy Prize.

Takenaka juga piawai merambah sutradara. Debutnya, Nowhere Man (1991), memperlihatkan sentuhan khasnya: antara absurditas dan refleksi manusiawi.

Pilihan Editor: Mengenal Aktor Jepang Sakaguchi Kentaro yang akan Jumpa Penggemar Tur Asia