The 90's Festival: Mesin Waktu Bernostalgia

TEMPO.CO , Jakarta - The 90's Festival akhirnya kembali digelar pada Sabtu, 25 November 2017. Digelar di Gambir Expo Kemayoran, festival ini menyajikan 25 band lawas era 90-an.

The 90s Festival 2023 Jakarta Jadi Panggung Terakhir Mr. Big di Dunia Musik?

Frente, Fariz RM Lengkapi Line Up Phase 3 The 90's Festival 2024

Tak lama Oppie usai bernyanyi, The Groove menarik penonton lewat ketukan nada dan suara khas Rieke Roeslan dan Reza membawakan Satu dalam Mimpiku. Penonton makin beriringan memadati area panggung turut menyanyi dan menari bersama mengikuti koreografi yang dibawakan Rieka dan Reza. "Sudah 20 tahun kita bersama, saya kenal Reza dari sebelum sampai sekarang ada kerutan, dari rambutnya hitam sampai sekarang putih kayak gini, untungnya lagi tren ya?" ujar Rieka di tengah acara.

Semakin sore pengunjung acara The 90's Festival makin ramai. Panggung-panggung sesi sore berturut-turut diramaika oleh Warna, Shaden, D.O.T, T-Five, Purpose, dan Bragi.

Di The 90's Festival penonton melepas rindu dengan musisi-musisi era 90-an yang lama tidak mewarnai industri musik Indonesia. Pada sesi malam turut hadir band seperti Kla Project, Dewa 19 bersama Ari Lasso, Reza Artamevia, P-Project, dan Stinky bersama Andre Taulany. Dan tentu penampilan dari satu-satu band dari luar yaitu Sixpence None The Richer.