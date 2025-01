The 90's Festival: Penonton Bernostalgia Nyanyikan Lagu Kiss Me

TEMPO.CO, Jakarta - Band asal Amerika Serikat, Sixpence None the Richer, tampil memukau di panggung The 90's Festival di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 25 November 2017. Tanpa aba-aba, Leigh Nash dan Matt Slocum, dua personel grup band tersebut, muncul di panggung. Mereka langsung melantunkan lagu Breath Your Name.



Leigh mengenakan pakaian seperti abaya hitam. Perempuan berambut pirang dengan potongan pendek itu sangat komunikatif dengan penonton. Beberapa kali dia juga mengeluarkan celetukan-celetukan lucu yang berhasil memancing tawa penonton.



Leigh sempat bercerita tentang sosok ayahnya yang meninggal dua tahun lalu. Ketika sedang bernyanyi, dia merasa melihat bayangan ayahnya di antara pendar cahaya lampu. Sambil bergurau, Leigh langsung berteriak, "Daddy comeback, don't go. " Sixpence None The Richer di panggung The 90's Festival 2017. (Tempo/Aliya)



Leigh juga mengaku susah tidur ketika band-nya sibuk check sound karena berisik. "Tapi saat bunyi drum, saya malah bisa tidur," katanya.



Sixpence None the Richer malam itu mampu mengajak penonton bernostalgia kembali ke masa-masa 1990-an lewat sederet lagunya. Di antaranya Don't Dream It's over, There She Goes, Too Far Gone, Tonight, dan A Million Parachutes.



Ketika lagu Kiss Me, yang juga soundtrack film She's All That, dinyanyikan, semua penonton pun kompak bersenandung, “Oh, kiss me, beneath the milky twilight, lead me, out on the moonlit floor”.



Leigh Nash pun mengakhiri aksi panggungnya di The 90's Festival dengan berfoto selfie dengan latar penonton yang masih belum puas bernostalgia.