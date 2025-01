The 90's Festival: T-Five Bawakan Lagu Jangan Pernah sampai Kau

TEMPO.CO, Jakarta -Perlahan-lahan musik Jangan Pernah milik T-Five seakan jadi magnet penonton The 90's Festival untuk merapat. Band yang terdiri dari formasi Gordon Abraham, Nino Christian Paul, Arnold Latumahina, Yerry Meirian Tabriz, Muhajir Hans Boyke (Bheben) ini turut jadi pengisi acara festival musik 90-an dan tampil pada sore hari.

Jangan pernah ada kata darimu

Jangan pernah ada kata berpisah

Mungkin memang semua salah dariku

Namun ku tak sanggup berpisah darimu...

Tanpa harus diminta penonton ikut melantunkan lagu yang ada dalam album Back To Back (2005) tersebut. "Selamat sore generasi 90-an," sapa Paul usai menyanyikan lagu pembuka.



Sapaan Paul disambut teriakan penonton dan dilanjutkan sapaan sang rapper, Arnold. "Anak 90 tereaknya masih kenceng kan ya? Say heeey!" Ujar Arnold.

Dari beberapa band yang sudah tampil sejak sore ini, T-Five termasuk band yang cukup banyak berinteraksi dengan penonton. Sampai di lagu ketiga, ada tim yang mendekati Arnold dan membisikkan bahwa mereka harus membawakan dua buah lagu lagi. "Dibisikkin katanya dua lagu lagi," ucap Arnold direspons penonton yang kecewa.

Selain membawakan lagu Jangan Pernah, T-Five pun membawakan lagu-lagu seperti Yang Terindah, MiRC, dan Kau.

"Oke lagu terakhir mau lagu apa?" Penonton pun berteriak tanpa komando untuk dibawakan lagu Kau. "Kita cek dulu masih pada hafal enggak.." ucap Arnold.

Penonton pun langsung membawakan bagian reffrain lagu yang menghadirkan aktris Laudya Cheryl di video klipnya tersebut.

Usai mengetes penonton yang memadati panggung The 90's Festival, melodi musik pun masuk. Tak lama T-Five pun mulai menyanyikan lagu Kau, "Tiada...hmmm...terucap... kau berikan, kau datang mengisi hidupku..."