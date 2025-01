The 90's Festival: The Groove Sukses Mengajak Penonton Bergoyang

TEMPO.CO , Jakarta - Pertunjukan musik The 90's Festival digelar ketiga kalinya dengan tema big reunioun. Sejak sore hari pengunjung sudah memadati Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2017. Baca: The 90's Festival: T-Five Bawakan Lagu Jangan Pernah sampai Kau

Grup musik The Groove yang sempat hit lagu-lagunya pada era 90-an mampu mengguncang panggung Hard Top. Ketika Reza dan sang vokalis melantunkan lagu-lagu mereka, di antaranya Kuingin, Satu Mimpiku, dan Khayalan, penonton yang kebanyakan angkatan 1990-an itu pun langsung berjingkrak. Grup musik asal Bandung ini masih terlihat baik di atas panggung meski lama vakum. Penampilan Reza yang dulunya terkesan necis kini berbeda. Rambutnya memutih, begitu pula janggut dan kumisnya.

Tapi vokal Reza masih maksimal. Dia juga masih bisa bergoyang di atas panggung.

The Groove terbilang komunikatif dan memberikan penampilan menarik.



The 90's Festival masih menyajikan banyak artis yang terkenal di era 90-an. Seperti Dewa 19, T-Five, Shaden, Reza, dan lainnya. Kali ini The 90's memberikan empat panggung. Stage Utama, Toped Stage, Hard Top Stage, dan 90's Stage.