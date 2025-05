The Martian Masih Merajai Bioskop Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar film terlaris di Korea Selatan pekan ini sedikit mengalami perubahan dengan keberhasilan blockbuster produksi Hollywood, The Martian, mendominasi layar bioskop.



The Martian, yang diadaptasi dari novel karya Andy Weir berjudul serupa, berkisah tentang seorang astronaut yang tertinggal di Mars dan upaya rekan-rekannya untuk menyelamatkan dia.



Data yang dirilis Badan Film Korea Selatan menunjukkan penjualan tiket film tentang ruang angkasa yang disutradarai Ridley Scott dan dibintangi Matt Damon itu mencapai 819.588 lembar. Data tersebut merupakan hasil penjualan di 1.040 layar bioskop seluruh negeri selama Jumat hingga Minggu.



Jumlah penonton tercatat 3,11 juta sejak film ini diputar perdana pada 8 Oktober 2015. Dari sisi penjualan, film bergenre sci-fi itu mendominasi dengan pendapatan bersih 25,47 miliar won atau setara dengan US$ 22,53 juta.



Adapun film komedi Warner Bros, The Intern, berada pada posisi kedua film terlaris di Korea Selatan, yang berhasil menarik perhatian 317.223 penonton. Diikuti film Korea Selatan, The Advocate: A Missing Body, pada urutan ketiga.



BISNIS