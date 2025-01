The Most Beautiful Girl in the World Tayang di Netflix 14 Februari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan menayangkan film original Indonesia terbaru berjudul The Most Beautiful Girl in the World pada Jumat, 14 Februari 2025, tepat di Hari Valentine. Film komedi romantis yang disutradarai oleh Robert Ronny ini dibintangi oleh Reza Rahadian (Reuben) dan Sheila Dara Aisha (Kiara).

The Most Beautiful Girl in the World mengisahkan tentang Reuben (Reza Rahadian), seorang putra pemilik stasiun televisi yang terkenal sebagai playboy. Supaya bisa mendapatkan warisan, ia merancang sebuah program acara perjodohan untuk memenuhi permintaan sang ayah, yaitu menemukan gadis tercantik di dunia dan menikahinya.

Program acara perjodohan tersebut kemudian mempertemukan Reuben dengan Kiara (Sheila Dara), seorang produser yang selalu membuatnya kesal. Namun sebuah insiden membawa Reuben terdampar di pulau terpencil bersama Kiara. Mereka harus menghadapi tantangan untuk bertahan hidup. Dinamika Hubungan Reza Rahadian dan Reza Rahadian di The Most Beautiful Girl in the World

Baru-baru ini, Netflix merilis foto-foto adegan The Most Beautiful Girl in the World yang menampilkan sekilas dinamika hubungan antara Reuben dan Kiara. Mulai dari interaksi di kantor tempat mereka bekerja hingga saat tiba-tiba keduanya harus berhadapan dengan situasi di pulau tak berpenghuni.

Foto-foto dengan dua latar tersebut terlihat kontras. Perubahan bahasa tubuh dan sorot mata kedua karakter utama seolah menjanjikan tumbuhnya kisah cinta di antara mereka.

Reza Rahadian dan Sheila Dara dalam film The Most Beautiful Girl in the World. Dok. Netflix

"Percaya dengan opposite attract? Reuben dan Kiara yang semula saling tidak suka ternyata mempunyai banyak persamaan dalam prinsip hidup. Mereka ternyata hanya two sides of the same coin! Pernah merasa begitu dengan seseorang? Tonton #TheMostBeautifulGirlintheWorld di Hari Valentine ini tanggal 14 Februari 2025 hanya di Netflix," tulis Robert Ronny di Instagram pribadinya. Reza Rahadian dan Sheila Dara Kembali Beradu Akting

The Most Beautiful Girl in the World bukan film pertama yang menyatukan Reza Rahadian dan Sheila Dara. Kedua peraih Piala Citra itu pernah beradu akting dalam serial Yang Hilang dalam Cinta (2022).

Serial arahan sutradara Yandy Laurens itu mengangkat isu toxic relationship dan self-love. Drama fantasi romantis sepanjang 12 episode itu bercerita tentang kisah Satria (Dion Wiyoko), yang harus menyaksikan cinta pertamanya, Dara (Sheila Dara), mempersiapkan pernikahan dengan tunangannya, Rendra (Reza Rahadian), di hotel tempatnya bekerja.