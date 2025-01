The Weeknd Batalkan Konser hingga Tunda Rilis Album Baru Imbas Kebakaran Los Angeles

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, The Weeknd resmi membatalkan konsernya di Rose Bowl Stadium, Pasadena, California karena kebakaran di Los Angeles. Ia juga menunda perilisan album terbarunya, Hurry Up Tomorrow, sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap warga setempat yang terdampak.



Konser The Weeknd di Los Angeles Dibatalkan





The Weeknd dijadwalkan menggelar konser di Rose Bowl pada Sabtu, 25 Januari 2025. Ia akhirnya mengumumkan pada Selasa, 14 Januari 2025 bahwa pertunjukan tersebut dibatalkan.



"Demi rasa hormat dan kepedulian terhadap masyarakat Los Angeles County, saya membatalkan konser Rose Bowl yang semula dijadwalkan pada tanggal 25 Januari," tulis penyanyi bernama lengkap Abel Makkonen Tesfaye, di Instagram.



Menurut Billboard, konser tersebut merupakan perayaan untuk perilisan album studio keenam The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, yang awalnya ia umumkan akan dirilis sehari sebelum pertunjukan melalui XO dan Republic Records. Konser tersebut menjanjikan penampilan produksi yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan panggung akan memenuhi seluruh lantai stadion.



Konser di Rose Bowl diproduksi oleh Live Nation dan merupakan kelanjutan dari pertunjukan The Weeknd pada 7 September lalu yang hanya berlangsung satu malam di stadion Estadio MorumBIS di Sao Paulo, Brasil.



The Weeknd Tunda Perilisan Album Hurry Up Tomorrow





Bersamaan dengan pembatalan konser, The Weeknd juga memutuskan untuk menunda perilisan album Hurry Up Tomorrow dari Jumat, 24 Januari 2025 menjadi Jumat, 31 Januari 2025. Album ini akan menampilkan kolaborasinya dengan Playboi Carti, Anitta, Max Martin, dan Pharrell Williams.



"Kota ini selalu menjadi sumber inspirasi yang mendalam bagi saya, dan pikiran saya bersama semua orang yang terdampak selama masa sulit ini. Mengingat hal ini, saya juga telah memutuskan untuk menunda perilisan album saya hingga 31 Januari," tulisnya.



Melansir dari The Guardian, Hurry Up Tomorrow adalah album keenam The Weeknd yang menjadi bagian terakhir dari trilogi bersama After Hours dan Dawn FM. Menurut rumor yang beredar, ini juga merupakan album terakhir di bawah nama panggung Tesfaye.



“Saya akan tetap bermusik, mungkin sebagai Abel, mungkin sebagai The Weeknd. Namun, saya tetap ingin membunuh The Weeknd. Dan saya akan melakukannya. Pada akhirnya. Saya benar-benar berusaha melepaskan diri dari belenggu itu dan terlahir kembali," ujarnya kepada majalah W pada 2023.



Film Konser The Weeknd





Spotify merilis film konser The Weeknd pada Selasa, 7 Januari 2025. Film konser eksklusif berdurasi lebih dari 45 menit itu berjudul Billions Club Live with The Weeknd: A Concert Film. Penonton diajak untuk menyaksikan konser The Weeknd di Los Angeles pada 12 Desember 2024.



"Dalam film konser Billions Club Live perdana ini, The Weeknd memberikan penampilan tak terlupakan yang hanya berlangsung satu malam, merayakan 25 lagunya yang memecahkan rekor dengan lebih dari 1 miliar streaming di Spotify — lebih banyak dari artis lainnya," demikian sinopsis yang tertera di Spotify.



Dihadiri lebih dari 1.700 penggemar, The Weeknd membawakan sebagian besar lagunya yang masuk dalam jajaran Billions Club, termasuk 'Can’t Feel My Face,' 'Die For You,' dan 'Earned It,' serta beberapa lagu dari albumnya yang akan datang. Film ini juga menampilkan momen spesial yang dinarasikan langsung oleh The Weeknd. Dalam narasi tersebut, ia mengenang momen-momen transformatif sepanjang kariernya dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pendengar setianya di seluruh dunia.



Menurut siaran pers, Jakarta menjadi salah satu kota yang paling banyak mendengarkan The Weeknd. Pada Spotify Wrapped, The Weeknd masuk dalam daftar Top 5 Artis Internasional Teratas di Indonesia, sementara lagunya, 'One Of The Girls (bersama JENNIE dan Lily Rose Depp)', masuk dalam jajaran Top 5 Lagu Internasional Teratas di Indonesia.