Tiba di Amerika, BTS Langsung Syuting dengan James Corden

Acara pertama yang dihadiri BTS adalah The Late Late Show with James Corden. Video yang beredar di dunia maya menunjukkan personel BTS tampil menyanyi serta mencoba sebuah permainan dengan James Corden.

James Corden kemudian mengunggah cuplikan penampilan BTS di The Late Late Show. Anda bisa melihat koreografi singkat BTS beserta fanchant para penggemar. “Para pria ini luar biasa! #LateLateShow” seru James Corden.

Jungkook BTS Buka-bukaan Tentang Debut Solo dalam Film JUNG KOOK: I AM STILL

Meski sudah syuting, aksi BTS dalam The Late Late Show tidak langsung ditayangkan. Belum ada informasi kapan episode yang menampilkan BTS bisa Anda saksikan. Di samping The Late Late Show, BTS juga siap syuting Jimmy Kimmel Live dan The Ellen DeGeneres Show.