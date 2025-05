Together Film Horor Dibintangi Dave Franco dan Alison Brie

FILM horor Together (2025) dibintangi oleh Dave Franco dan Alison Brie sebagai pemeran utama. Film Together dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 30 Juli 2025. Adapun film ini sebelumnya telah ditayangkan perdana di Festival Film Sundance pada 26 Januari 2025. Disutradarai oleh Michael Shanks, Together memadukan romansa dan horor tubuh. Film ini mengeksplorasi dinamika hubungan yang diuji oleh kekuatan supranatural. Cuplikan (trailer) film ini telah ditayangkan di saluran YouTube Neon berdurasi 1 menit 21 detik.

Sinopsis Together