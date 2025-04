Tragedi Kebakaran saat Green Day Tampil di Coachella 2025

Penampilan Green Day kemarin menjadi debut grup band tersebut di acara musik tahunan Coachella . Sebelumnya, pada 2014, vokalis Billie Joe Armstrong tampil sebagai bintang tamu bersama The Replacements, dan pada Jumat, 11 April 2025 ia bergabung dengan Go-Gos untuk membawakan lagu hit mereka tahun 1984 "Head Over Heels."

"I’m not a part of a MAGA agenda (Saya bukan bagian dari agenda MAGA)" merupakan lirik yang diubah Billie yang lirik aslinya adalah "I’m not a part of the redneck agenda (Saya bukan bagian dari agenda redneck)," dalam sebuah video yang diperoleh Billboard. Ini bukan kali pertama Armstrong menunjukkan sikap politik yang tegas seperti ini.