Pantun, Cakeeep...

Pemerintah, yang ketar-ketir atas keberadaan pantun, melakukan berbagai upaya untuk merawatnya. Di Jakarta, pantun Betawi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 dan 17 Desember sebagai Hari Pantun Nasional. Hal itu ditautkan dengan keputusan UNESCO pada 17 Desember 2020 yang menetapkan pantun sebagai The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

Pantun Sempurna

Pantun menjaga dan mendokumentasikan kearifan lokal. Secara tidak langsung pantun menjadi penyampai gagasan dalam berbagai segi kehidupan. Gagasan itu dituturkan dengan diksi dan bentuk dialog tangkas, halus, dan sopan sehingga pendengar atau sasaran yang dituju tidak tersinggung. Meskipun berkarakter spontan, pantun membangun suasana akrab, cair, dan bersahabat.