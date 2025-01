VVUP Bertambah Anggota Baru: Mengenali Grup K-Pop Ini

TEMPO.CO , Jakarta - Grup K-Pop VVUP debut pada 1 April 2024 dengan single Locked On. Grup yang dibentuk oleh EgoENT ini memiliki anggota yang berasal dari luar Korea Selatan, Kimberley Fransa Salim asal Indonesia. VVUP juga memiliki anggota dari Thailand, Paan Mekmok. Nama VVUP diambil dari huruf VV yang membentuk huruf W diambil dari huruf pertama kata Win, yang berarti menang.

Dikutip dari KProfiles, Kimberly Fransa Salim lahir pada 3 Juni 2006. Kim pernah menempati posisi ketiga dalam ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia 2017. Kim juga pernah ikut The Indonesian Next Big Star dan musim kedua Indonesian Idol Junior.