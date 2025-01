Asmara Abigail, Demi 'Clair de Lune'

Asmara sampai mengajukan permintaan khusus kepada guru pianonya agar diajari kedua lagu tersebut. "Mau belajar sampai lima tahun enggak apa-apa, deh. Yang penting aku bisa," ujarnya, lalu tertawa.

Asmara rutin mengikuti les piano dua kali sepekan dengan durasi satu jam. Jika agendanya sedang padat betul, jadwal lesnya menjadi sekali sepekan. Beruntung, guru privatnya sekarang bukan "killer". Asmara menyebut pembimbing yang juga tetangga rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, itu menyenangkan. Pak guru itu juga mengajarinya teori musik. Asmara merasa takjub bisa membaca not balok. "Oh, my God. Aku kayak bisa membaca bahasa lain," tutur aktris yang juga penari tersebut.