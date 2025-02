Veddriq Leonardo, Menikmati Moskow dan Budapest

Saat berlaga di Moskow dalam kompetisi International Federation of Sport Climbing pada 2018, misalnya, dia mengunjungi Lapangan Merah. Dia menikmati lapangan tertua di Moskow yang juga situs warisan dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) tersebut.

Athlete of the Year 2024 versi The World Games ini tak selalu bisa pelesiran saat berkompetisi di mancanegara. Ketika jadwal pertandingannya padat, dia menghabiskan waktunya dengan mempersiapkan diri untuk berlaga. Di luar kompetisi, hari-hari Veddriq dipenuhi agenda latihan. "Namanya rutinitas, pasti butuh jeda. Salah satunya jalan-jalan," ucapnya.