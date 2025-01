Inilah 10 Perubahan pada Suzuki SX4 S-Cross Terbaru

TEMPO.CO , Jakarta - PT Suzuki lndomobil Sales (PT SIS) menyegarkan tampilan Suzuki SX4 S-Cross . Reza Ariesenda 4W Product Development SIS menjelaskan bahwa penyegaran pada New SX4 S-Cross dilakukan untuk mengakomodir kedinamisan target market New SX4 S-Cross untuk menunjukkan eksistensi dirinya melalui penampilan yang tangguh. Berdasarkan riset konsumen, kata Reza, pembeli cenderung memilih tampilan mobil yang stylish sekaligus mengoptimalkan setiap fiturnya.

Menurut Reza, sebanyak 10 fitur baru disematkan pada New SX4 S-Cross. Secara penampilan New SX4 S-Cross tampil lebih lebar dan tinggi dengan dimensi lebar 1.785 mm dan tinggi 1.595 mm serta radius putar 5,5 m sehingga terlihat lebih tangguh.

New SX4 S-Cross juga dilengkapi dengan fitur auto headlight on yang akan menyalakan lampu besar (posisi low) secara otomatis pada saat lingkungan sekitar mobil terdeteksi kurang cahaya atau gelap, semisal memasuki terowongan.

Untuk menambah kesan sporty dan adventurous, New SX4 S-Cross memiliki tampilan baru pada front skid plate. Bagian belakang New SX4 S-Cross lebih manis dengan LED rear combination lamp.

Dari sisi interior, untuk menambah pengalaman berkendara yang premium New SX4 S-Cross dilengkapi dengan leather seat yang mudah dibersihkan, tidak panas serta diklaim lebih tahan lama. Interior New Suzuki SX4 S-Cross. TEMPO/WAWAN PRIYANTO

Dipadukan dengan tampilan audio garnish, AC louver, door garnish dan center console garnish dengan warna satin plating sehingga mudah dibersihkan. Kesan mewah dan modern yang diberikan pada htur interior menjadikan New SX4 S-Cross sebagai premium cross over.

New Suzuki SX4 S-Cross memiliki pilihan warna baru yaitu Stargaze Blue dan dilengkapi dengan warna lainnya Granite Grey, Arctic White dan Premium Silver. New SX4 S-Cross hadir dengan harga Rp268,85 juta untuk transmisi automatic (AT) dan Rp. 256 juta untuk transmisi manual (MT) (on the road Jakarta).