16 Hal yang Dipikirkan Cewek saat Bertemu dengan Cowok Ganteng

TEMPO.CO, Jakarta - Bertemu atau melihat sesosok cowok ganteng nan keren di suatu acara pertemuan, apa yang muncul di benakmu? Minimal, kamu pasti mengagumi ketampanannya dalam hati, seperti 'Keren banget!', 'Ganteng!', dan sebagainya.



Setelah beberapa saat mengamatinya, beragam pikiran lain pun bermunculan di dalam benakmu.



Dilansir dari The Talko, berikut 16 hal yang wanita pikirkan saat melihat cowok keren:



16. Ya ampun, keren banget!

Ini adalah yang paling standar dan paling pertama muncul di dalam benak wanita. Mereka memuji cowok itu dalam hati. Biasanya pikiran ini disertai dengan tatapan mata yang lekat ke arah cowok itu.



15. Ingin bermesraan dengannya

Berfantasi melakukan intimasi dengan lawan jenis adalah hal yang wajar, normal, dan sah-sah saja. Dan percayalah, hasrat seperti ini bisa saja muncul saat Anda melihat atau bertemu lawan jenis yang menarik perhatian Anda.



14. Uh Oh!

Ini adalah pemikiran umum dari wanita yang memiliki waktu sulit mengendalikan diri di hadapan pria yang sangat menarik. Masalahnya, Anda sudah punya pacar, dan ingat, Anda tidak bisa mencampakkannya begitu saja. Tapi, cowok keren ini benar-benar menarik perhatian Anda. Dilema, ya itulah yang Anda alami.



13. Lebih keren dia daripada mantan

Cowok paling keren sedunia (menurut Anda)? Tentu saja si cowok ini! Bahkan mantan kekasih Anda pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cowok ini. Hm, itu terbukti benar. Karena tanpa sadar dia membantu Anda lekas move on dari bayang-bayang mantan.



12. Lebih keren pacar atau dia, ya?

Semua orang pasti pernah melakukan ini: membandingkan pasangannya dengan orang lain. Itu normal untuk mempertanyakan apakah Anda telah membuat pilihan yang tepat dalam memilih pasangan, atau ada ikan yang lebih baik di lautan. Hanya ingat, Anda dapat melihat, tetapi Anda tidak bisa menyentuh.



11. Seperti apa, ya bermesraan dengannya di atas ranjang?

Bukan hanya pria yang saat melihat seorang wanita yang menarik, lalu berfantasi bermesraan dengannya di ranjang. Tapi wanita juga punya fantasi seperti ini saat melihat pria yang menarik. Tidak apa-apa untuk berpikir dan berfantasi tentang hal itu. Itu normal dan manusiawi.



10. Kami akan memiliki bayi yang lucu

Satu lagi khayalan wanita saat bertemu cowok keren, yaitu membayangkan dirinya memiliki anak yang lucu dengan cowok itu. Karena cowok itu keren, besar kemungkinan kalau anak laki-laki akan terlihat tampan dan kalau anak perempuan akan terlihat cantik.



9. Apakah ayah bisa menerima kehadiran dia?

Mungkin Anda pernah memiliki kekasih atau pernah dekat dengan seorang pria. Hanya masalahnya orang tua Anda, terutama ayah, tidak merestui hubungan kalian dan tidak menyetujui pria itu dekat dengan Anda. Otomatis bila pikiran seperti 'apakah ayah akan bisa menerima cowok keren ini dekat dengan saya' muncul di benak Anda.



8. Oh, dia mirip dengan....

Saat melihatnya, Anda merasa pernah melihat, atau bahkan mengenal dia sebelumnya. Entah dia mirip dengan seleb tertentu, atau mungkin dia teman satu sekolah Anda waktu di taman kanak-kanak. Bisa saja, kan? Bukan bermaksud sok kenal atau ngaku-ngaku kenal, tapi ketika seseorang tampak familiar, mereka memang akan tampak familiar, meski dia cowok paling keren sedunia sekalipun. Dan saat Anda berusaha keras untuk mengingat siapa itu dia, tanpa sadar Anda akan menatap wajahnya lekat-lekat.



7. Dia pakai sepatu model apa?

Memang sulit untuk berpaling dari wajah tampan itu. Tapi mau tidak mau Anda melakukannya, karena penampilannya juga tak kalah menarik. Mulai dari pakaian hingga sepatu yang dipakainya.



6. Dia terlalu keren untuk wanita itu

Anda bertemu dengan seorang pria tampan, dan sayangnya, dia tidak sendirian. Ada seorang wanita mendampinginya. Secara otomatis Anda akan cenderung membuat perbandingan antara dia dan wanita itu. Dan pada akhirnya, Anda juga akan membandingkan diri Anda dengan wanita itu, yang tentu saja menurut Anda, Andalah yang lebih baik dan lebih pantas mendampingi pria tampan itu.



5. Kira-kira dia mau tidak, ya menemani saya ke acara....

Wanita single tidak memiliki agenda untuk kencan. Tapi mereka punya agenda untuk acara sosial, seperti pesta pernikahan teman, misalnya. Seringkali, kalau datang sendirian (tanpa pendamping lawan jenis) suka ditodong dengan pertanyaan, "mana pasangannya?". Mungkin Anda bisa mengajak cowok keren ini untuk ikut bersama Anda ke suatu acara. Siapa tahu dia bersedia (walaupun mungkin terasa agak aneh karena baru bertemu).



4. Jangan menatap terlalu lekat

Ya, Anda sedang melihat dia, dan Anda tak bisa mengalihkan pandangan darinya! Anda tidak bisa berhenti menatapnya! Anda sudah mencoba untuk tetap tenang dan berhenti menatap, tetapi Anda tidak bisa. Anda hanya bisa mengatakan kepada diri sendiri dan terus mengatakan kepada diri sendiri dan berdoa agar dia tidak merasa aneh dengan perilaku Anda.



3. Wow, tubuh yang bagus

Tak cuma pria yang suka melihat tubuh wanita. Wanita juga suka melihat tubuh pria. Mungkin pria keren itu memiliki bentuk tubuh yang proposional, atletis, dan berotot.



2. Haruskah menyapanya?

Sekadar mengucapkan "halo" atau "hai" tidak ada salahnya. Dia tidak akan menguntimidasi Anda hanya karena Anda menyapanya. Siapa tahu justru setelah itu Anda dan dia bisa mengobrol akrab dan hubungan kalian bisa berlanjut.



1. Ah, tak usah mimpi deh menjadi pendampingnya

Anda kadang-kadang membuat perbandingan dengan dia dan wanita lain, dan biasanya hasil dari perbandingan itu adalah: Anda tidak layak bersanding dengannya dan wanita lain lebih pantas menjadi pendampingnya. Ini adalah pemikiran yang bodoh. Anda dapat dan berhak berkencan dengan siapa pun yang Anda inginkan. Tidak ada yang tidak pantas dan tidak ada yang lebih pantas. Jadi, pasang senyuman di bibir Anda tatap matanya, dan berjalanlah ke arahnya dan biarkan dia menyadari kehadiran Anda.



THETALKO | LUCIANA



