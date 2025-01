Beli Mobil Bekas di Mobil88, Gratis Ganti Oli Shell

Perbesar

Plant Manager LOBP Shell Marunda, Ari Bawono; Director of Shell Lubricants, Dian Andyasuri; VP Consumer Brand Helix and Advance, Edward Satrio; Chairman of Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Justisiari P. Kusumah, di sela acara perkenalan teknologi Jam Jar yang dilakukan oleh PT Shell Indonesia, Pabrik LOBP Shell Kawasan Perindustrian dan Perdagangan Marunda Center, Bekasi Barat, Rabu 18 Oktober 2017. TEMPO/GRANDY AJI