Cara Prabowo Capai Swasembada Energi, Meyakini Indonesia Tak Impor BBM dalam 5 Tahun ke Depan

Janji Prabowo capai swasembada energi dan menghentikan impor BBM itu sempat ditanggapi Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Janji Prabowo itu disebut sulit diwujudkan mengingat impor BBM di Tanah Air sangat besar. Bhima mencatat per Januari sampai Oktober 2023 saja, Indonesia mengimpor BBM sampai US$ 16,8 miliar.