Ini Dia Sumur Minyak dan Gas Terbaru Indonesia

Lapangan Forel dan Terubuk merupakan bagian dari Wilayah Kerja (WK) South Natuna Sea Block B yang dikembangkan oleh Medco E&P Natuna Block B Ltd (afiliasi PT Medco Energi Internasional Tbk) dengan hak partisipasi 40 persen. Sementara Medco Daya Abadi Lestari memiliki 35 persen dan Prime Energy sebesar 25 persen. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.300 orang selama masa konstruksi.

Produksi dari dua lapangan akan menambah pasokan minyak sebesar 20.000 barel per hari dan gas sebesar 60 juta kubik atau setara produksi minyak sebesa 30.000 barel per hari.

Mengutip laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lapangan Forel telah berhasil onstream pada 12 Mei 2025 dan mencakup pembangunan rental Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) Marlin Natuna, pengembangan dua platform, dan tujuh sumur. FPSO ini akan mendukung produksi minyak dari proyek Forel sebesar 10.000 barel per hari dan potensi sumur dapat mencapai 13.500 barel per hari.