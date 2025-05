TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan menjamu klub asal Laos, Lao Toyota FC, pada laga lanjutan Piala AFC 2015 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu, 18 Maret 2015. Bemain di kandang sendiri, klub berjulukan Maung Mandung ini memasang target menang.



Pelatih Persib, Djadjang Nurdjaman, telah mempelajari kekuatan lawannya itu. “Jika melihat hasil pertandingan mereka kemarin, saya menilai kekuatannya tidak berbeda dengan New Radiant ataupun Ayeyaway United. Melihat itu, cukup optimistis kami bisa menang," ujarnya, seperti dikutip situs resmi klub, Senin, 16 Maret 2015.



Dua laga sebelumnya, Persib menang 4-1 saat menjamu klub asal Maladewa, New Radiant, dan imbang 1-1 ketika laga tandang menghadapi klub asal Myanmar, Ayeyaway. Meskipun telah mengantongi kekuatan dan kelemahan lawan, Djadjang tak mau jumawa.



Djanur—sapaan Djadjang—menginstruksikan Firman Utina dan rekan-rekannya untuk tetap waspada saat pertandingan nanti. Sebab, ia menambahkan, dalam sepak bola, kedua tim memiliki kesempatan yang sama untuk menang atau kalah. "Kami harus tetap mewaspadai lawan dan main maksimal untuk bisa mempertahankan posisi kami di klasemen," ucapnya.



Saat ini, Persib masih bertengger pada puncak klasemen grup H dengan empat poin. Posisi runner up ditempati New Radiant dengan tiga poin. Adapun urutan ketiga dan keempat ditempati Ayeyawadi dan Lao Toyota, masing-masing dua poin dan satu poin.



PERSIB | RINA WIDIASTUTI