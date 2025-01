Mengapa Pengikut Ahmadiyah Mendapat Persekusi di Mana-mana?

Ia kini dikenal sebagai salah satu dokter yang disegani. Qureshi sehari-hari berpraktik sebagai ahli penyakit menular di Rumah Sakit Maryland, Amerika Serikat. Ia adjunct professor di sekolah kedokteran University of Maryland. Qureshi menerima banyak penghargaan. Salah satunya Presidential Service Award (Gold) dari Presiden Barack Obama pada 2009. Amerika Serikat, bagi Qureshi, telah menjadi ibu angkat. “Tapi Pakistan tetap negara saya,” ucap Qureshi.

Salah satunya adalah Ahmad Najib Burhani, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menulis disertasi mengenai Ahmadiyah saat menempuh studi doktoral di University of Santa Barbara, California, Amerika Serikat, Najib melihat eskalasi persekusi meningkat setelah Reformasi 1998 . Meningkatnya intoleransi sejalan dengan tumbuhnya konservatisme agama setelah tumbangnya rezim Soeharto, yang memberikan peluang bagi kelompok garis keras bangkit dan mengekspresikan pandangannya.

Tuduhan sesat yang dilontarkan oleh sejumlah kelompok garis keras di Indonesia menempatkan Ahmadiyah dalam status liminal. Dalam salah satu tulisannya berjudul "Hating the Ahmadiyya: the 'Heretics' in Contemporary Muslim Society", Najib berpendapat pengikut Ahmadiyah berada dalam zona abu-abu antara muslim dan nonmuslim. Akibatnya, mereka rentan mengalami penganiayaan karena hak mereka sebagai muslim telah dirampas. Sementara itu, hak mereka sebagai nonmuslim ditangguhkan hingga benar-benar berpisah dari Islam dan menjadi agama mandiri.