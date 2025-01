Trik Ngemil Cerdas, Kontrol Porsi dan Jangan Sambil Main Gadget

Menurut penelitian yang dimuat di British Journal of Healty Psychology, keputusan ngemil sering dipicu oleh faktor emosional dan stimuli sesaat, bukan berdasarkan pada motivasi tertentu. Nah, sebelum mengkonsumsi camilan, sebaiknya pahamilah mengapa kita butuh kudapan.

4. Habiskan satu per satu

Jangan membeberkan aneka camilan di atas meja dan membuka semuanya, kemudian mencicipi satu per satu. Sebaiknya pilih dan habiskan satu per satu camilan yang ada. Dan seperti poin sebelumnya, hayati camilanmu.