Keliru: Klaim Video Pandji Pragiwaksono Mempromosikan Judi Online

Dalam video tersebut, Pandji mengulas tentang grup rap baru Indonesia yang secara tidak sengaja ia temukan video klipnya di YouTube berjudul This Is Squat Elpama. Menurutnya, kelompok tersebut bukan sembarang grup rap karena personilnya adalah narapidana di Lapas Elpama di Merauke. “Lagunya tentang mereka yang merupakan narapidana di dalam lapas. Dengan borgol di tangan, mereka berteriak You will be free,” kata Pandji.