Keliru: Tempo Beritakan tentang Pernyataan Try Sutrisno Agar Gibran Diganti Anies Baswedan

Berita Try Sutrisno yang terkait dengan desakan pencopotan Gibran, pernah diterbitkan Tempo pada 4 Mei 2025 berjudul Alasan Try Sutrisno Setuju Desakan Gibran Dicopot sebagai Wapres. Dalam berita itu, Try Sutrisno mengaku dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Try mengatakan ikut menandatangani deklarasi tersebut.