1 Hari Jelang Rilis, Ini Harga iPhone X Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Erajaya Group akhirnya mengeluarkan harga iPhone X Indonesia sehari menjelang rilisnya di Tanah Air. Menurut Director of Marketing and Communication Erajaya Group Djatmiko Wardoyo, telepon seluler unggulan Apple ini akan diluncurkan pada Jumat, 22 Desember 2017, atau tiga hari sebelum perayaan Natal. Erajaya Group, melalui anak usahanya Teletama Artha Mandiri (TAM), merupakan distributor resmi produk-produk Apple.



"Selain iPhone X (dibaca iPhone ten), akan diluncurkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus," ujar Djatmiko saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis, 21 Desember 2017. Dia menjelaskan, ketiga ponsel tersebut akan tersedia di jaringan retail Erajaya, seperti iBox, outlet Erafone, dan Urban Republic di seluruh Indonesia.



Di laman erafone.com sudah terpampang jelas harga dua varian iPhone X. Untuk varian 64 gigabita, iPhone X dibanderol seharga Rp 17,999 juta. Sedangkan varian 256 gigabita menembus Rp 20,799 juta.



Ada dua varian iPhone 8 dan dua varian iPhone 8 Plus yang akan diluncurkan di Indonesia, yakni iPhone 8 64 gigabita (Rp 12,599 juta), iPhone 8 256 gigabita (Rp 15,399 juta), iPhone 8 Plus 64 gigabita (Rp 14,499 juta), dan iPhone 8 Plus 256 gigabita (Rp 17,199 juta).



Baca: iPhone X Bakal Rilis di Indonesia 3 Hari Sebelum Natal



Harga tersebut jelas di atas rilis harga di Amerika Serikat. Varian iPhone X 64 gigabita dijual di pasar global US$ 999, atau sekitar Rp 13,5 juta. Sedangkan 256 gigabita dijual US$ 1.149, atau sekitar Rp 15,1 juta.



Adapun iPhone 8 di pasar global dijual mulai harga US$ 699 (Rp 9,2 juta) untuk varian 64 gigabita dan US$ 849 untuk varian 256 gigabita. Sedangkan iPhone 8 Plus mulai dijual dengan harga US$ 799 untuk 64 gigabita dan US$ 949 untuk 256 gigabita. Biasanya, harga iPhone akan naik sekitar 30 persen di Indonesia.



Ketiga smartphone ini dikenalkan Tim Cook pada September lalu. Beberapa waktu lalu, iPhone X baru saja memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah.



Baca: 2 Keunggulan Razer Phone Dibandingkan iPhone X



Simak kabar terbaru tentang harga iPhone X Indonesia hanya di kanal Tekno Tempo.co.