TEMPO.CO, Jakarta - Apa yang Anda butuhkan dari sebuah laptop? Sebuah alat kerja yang andal dan bandel? Banyak vendor yang menawarkan laptop dengan spesifikasi seperti itu. Ultrabook ASUSPRO ESSENTIAL PU451LD termasuk salah satu yang menawarkan fitur itu. Mereka bersaing dengan Lenovo dengan ThinkPad, Apple dengan MacBook Air, juga merek HP dan Dell.



Laptop ASUS PU451LD ini merupakan laptop-laptop jajaran seri ASUSPRO yang didesain untuk kebutuhan bisnis. Desainnya kurang stylish, mirip dengan kebanyakan laptop, hanya kotak biasa. Beratnya pun mencapai 2 kilogram bukanlah laptop yang tipis yang enak dibawa. Namun fitur dan kebandelannya tinggi. Laptop ini diklaim lebih bandel dibanding laptop lain. Misalnya dalam uji jatuh dari meja diklaim dua kali lebih kuat dibanding laptop lain, terutama perlindungan terhadap hard disk. Ada busa khusus yang didesain untuk menyerap efek dari benturan dan melindungi hard disk. Perlindungan dari G-Sensor akan mendeteksi apabila terjadi benturan. Laptop ini juga aman bila terkena tumpahan kopi atau teh. Ada sistem pelindung tumpahan air pada papan ketik.



Engsel laptop juga kokoh. Dalam uji hinge testing atau fleksibilitas dari buka tutup layar, laptop ini lolos uji buka-tutup lebih dari 20.000 kali.



Tempo menguji laptop ini dengan software benchmark Novabench. Hasilnya tak mengecewakan. Skornya mencapai 618, bukan yang tertinggi, juga bukan yang terendah. Untuk laptop sekelasnya, skor itu cukup kompetitif. Skor Kecepatan RAM mencapai 126. Adapun grafis 3D lumayan mulus saat menjalankan games tiga dimensi. Laptop ini memakai kartu grafis yang terbilang baru, yakni Nvidia Geforce 820. Skor tertinggi laptop lain mencapai 1030. Layarnya juga dilengkapi dengan fitur antiglare, sehingga selalu jelas dilihat dari sudut pandang mana pun.



Sejumlah fitur lain, misalnya adalah fitur wake on LAN, sehingga laptop ini bisa dinyalakan dari jarak jauh dengan mengirim pesan khusus lewat jaringan komputer di kantor (LAN). Fitur ini bisa bermanfaat bila kita ingin mengoperasikan laptop dari jarak jauh.



Yang juga menarik adalah touchpad laptop. Beberapa kelebihan touchpad milik MacBook keluaran Apple sudah diadopsi. Contohnya, dengan dua jari kita bisa melakukan memperbesar (zooming) gambar, menggeser layar naik turun (scrolling).



Untuk keperluan bisnis, laptop berlayar 14 inchi ini boleh dibilang tangguh karena diperkuat dengan prosesor Intel Core i7, RAM 4 Gigabita, hardisk 1 Terabita dan DVD RW. Ada juga slot SD card untuk memudahkan transfer file foto dari kamera. Laptop yang dibundel dengan software Windows 8.1 pro ini dijual seharga Rp 11,8 juta.



Jika performa yang Anda inginkan, laptop ini bisa dijadikan pertimbangan. Namun jika desain yang Anda utamakan, Asus dan beberapa vendor seperti Apple dan Lenovo menawarkan banyak pilihan. Misalnya, Asus punya seri Zenbook yang tipis, Apple menyodorkan seri MacBook Air yang ringan tapi performa yang lebih rendah. Kalau di pemasaran ada pemeo harga tak pernah bohong, dalam dunia komputer juga ada istilah: prosesor tak pernah dusta. Prosesor Core i7 punya performa yang baik.



PLUS MINUS ASUSPRO



Plus: Andal dan bandel dilengkapi dengan perlindungan antibenturan, antitumpahan air, serta engsel yang kokoh. Kinerja prosesor dan grafis 3D lumayan.



Minus: Desain kurang stylish. Terlalu berat, kurang tipis.



BS



SPESIFIKASI

Prosesor: Interl Core i7

Prosesor onboard: Intel® Core™ i7-4510U Processor (1.80 GHz, 4M Cache) up to 3.0 GHz

Memori: 4 GB DDR3

Hardisk: 1 Tb

Kartu Grafis: NVIDIA Geforce 820M 2GB

Resolusi Layar: 1366 x 768 , Antiglare 14 inchi

Optical Drive: DVD±RW

Card reader: 3 -in- 1 card reader

Berat: 2 kg