Cara Mengatur Night Shift di iOS 9.3 Agar Lebih Keren

Peluncuran iOS 9.3 kemarin menambahkan Night Shift untuk perangkat mobile Apple. Ini adalah fitur keren yang dapat membantu membuat Anda lebih sehat. Para jailbreaker telah menikmati aplikasi dengan fungsi yang sama selama bertahun-tahun, tapi kini fitur itu telah resmi.



Night Shift memberi Anda pilihan untuk menghangatkan cahaya yang dipancarkan layar, sehingga Anda mendapatkan sinar biru yang kurang keras sebelum tidur. Idenya adalah output layar membuat tubuh Anda berpikir bahwa waktu masih siang hari, yang membuat lebih sulit untuk tidur.



Jadi, jika Anda biasa memeriksa beberapa e-mail atau membaca beberapa berita sebelum tidur, fitur ini mungkin membantu Anda beristirahat lebih mudah.



Berikut ini cara untuk mengaktifkan Night Shift.



Night Shift bukan setelan default, sehingga Anda harus mengaturnya. Pilih Settings > Display & Brightness, dan dia berada di bawah pengaturan brightness Anda.



Juga penting untuk diketahui bahwa Night Shift tidak tersedia jika Anda menjalankan Low Power Mode, dan perangkat akan memberi tahu Anda jika mode Low Power itu hidup.



Setelah Anda bisa masuk ke menu, hal pertama yang akan Anda ingin lakukan adalah mengatur slider "Scheduled" ke posisi "On". Itu akan membiarkan Anda mengatur waktu di mana Night Shift akan berjalan.



Anda dapat mengatur waktu custom jika Anda suka. Namun pilihan cukup keren dan rendah pemeliharaan untuk mengatur timer dinamis.



Jika Anda mengklik waktu default pada menu—misalnya 10.00 PM ke 07.00 AM, Anda dapat menyesuaikan waktu mulai dan akhir atau memilih “Sunset to Sunrise" yang secara otomatis akan mematikan dan menghidupkannya berdasarkan saat terjadi Sunset dan Sunrise. Dengan demikian, waktunya akan berubah sepanjang tahun.



Anda memiliki tombol lain yang akan membiarkan Anda mengubah Night Shift mati dan hidup secara manual. Mengklik tombol itu akan membuat fitur tersebut terus berjalan sampai waktu yang Anda tetapkan.



Pengaturan akhir memungkinkan Anda menyesuaikan seberapa "hangat" (baca: orange-ish) Anda menginginkan layar. Anda dapat menyesuaikan slider dari kind of warm hingga really quite warm, dan Anda akan mendapatkan preview tampilannya.



Jika penjadwalan bukanlah fokus Anda dan Anda lebih suka mengubah Night Shift mati dan hidup secara manual, Apple juga menambahkan pilihan beralih ke Control Center. Geser ke atas dari bagian bawah layar dan tekan tombol di tengah antara Clock dan Calculator.



Night Shift tersedia di iOS 9.3 untuk iPhone 5s dan semua model iPhone 6, iPad Pro, iPad Air 1 dan 2, iPad Mini 2 dan yang lebih baru, serta iPod touch generasi keenam.



