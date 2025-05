Cover Kulit Dijahit, LG G4 Bakal Diluncurkan di Enam Kota

TEMPO.CO, Seoul - LG baru saja mengirimkan undangan untuk sebuah acara yang akan berlangsung bersamaan di seluruh dunia pada akhir bulan depan. Undangan itu kemungkinan menunjukkan satu hal: peluncuran perangkat unggulan terbaru mereka, LG G4.



Raksasa elektronik Korea Selatan itu akan menjadi tuan rumah acara pada 28 April dan 29 April (terkait dengan zona waktu) di enam kota: New York, London, Paris, Seoul, Singapura, dan Istanbul.



Media diundang datang dengan tagline menarik "see the great, feel the great", dan gambar menunjukkan telepon pintar terbarunya akan hadir dengan cover kulit dijahit. Jika demikian, ini akan menjadi langkah yang sangat menarik pada pihak LG, mengingat handset tradisional mereka adalah plastik (selain Optimus G).



Baru minggu lalu, laporan muncul menyebutkan bahwa G4 itu dijadwalkan untuk rilis akhir April. Unggulan LG tersebut juga dikabarkan memiliki desain baru yang radikal, mengambil elemen desain dari LG G Flex 2, termasuk layar melengkung. Sebuah cover kulit asli yang dijahit juga akan membedakannya dari cover logam Samsung Galaxy S6.



Selain desain baru, rumor juga menyebutkan telepon pintar baru itu akan didukung prosesor Qualcomm Snapdragon 810 dan kamera belakang 16 megapiksel dengan fokus laser.



