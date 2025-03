Daftar Ponsel dan Tablet Samsung yang Mendapat Pembaruan Android One UI 7, Rilis 7 April

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung akhirnya mengumumkan jadwal resmi peluncuran One UI 7 berbasis Android 15. Melalui laman resminya, pembaruan One UI 7 ini akan mulai dirilis pada 7 April 2025, diawali dengan Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold6, dan Galaxy Z Flip6. Ketiga perangkat ini sebelumnya sudah menerima versi beta dari One UI 7 sebelum peluncuran resminya.