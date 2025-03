Pemerintah AS Yakin ByteDance Sepakati Penjualan TikTok Sebelum Batas Waktu 5 April

Beberapa perusahaan AS disebut-sebut tertarik mengakuisisi TikTok. Reid Rasner, CEO perusahaan manajemen kekayaan Omnivest Financial, mengklaim telah mengajukan penawaran senilai US$ 47,45 miliar. Meski demikian, ByteDance belum mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan calon pembeli maupun kesediaannya untuk menjual TikTok ke perusahaan AS.