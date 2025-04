Dell Luncurkan Laptop dengan Pengisian Nirkabel Pertama di Dunia

TEMPO.CO, San Francisco - Laptop 2-in-1 Dell yang baru mulai dijual. Yang paling menarik dari laptop baru ini adalah bahwa inilah komputer 2-in-1 pertama yang mendukung pengisian nirkabel, sebagaimana dilaporkan GSMArena, Selasa 11 Juli 2017.



Untuk pembelian tambahan seharga US$ 550, pengguna mendapatkan aksesori keyboard untuk pengisian nirkabel 7285 dan alas pengisian bersamanya. Jika dibeli terpisah, keyboard dibanderol seharga US$ 380, sementara alas pengisian dibanderol seharga US$ 200. Harga komputer tablet ini sendiri adalah mulai dari US$ 1200.



Kunci untuk kit Latitude 7285 adalah keyboard dengan pengisian nirkabel, yang diklaim Dell adalah yang pertama dari jenisnya. Ketika terhubung ke bodi tablet Latitude 7285, ia menarik daya dari pad pengisian menggunakan standar nirkabel WiTricity. Pengguna dapat mengatur komputer di atas pad dan terus bekerja sambil mengisi ulang baterainya.



Sementara itu, Dell mengatakan bahwa pad pengisian tidak dirancang untuk digunakan pada permukaan logam. Jika pengguna ingin menggunakan komputer pada permukaan logam, mereka harus menggunakan pijakan non-logam yang akan menaikkan dasarnya setidaknya 50 mm (hampir 2 inci).



Dell Latitude 7285 dimulai pada harga US$ 1.200, dengan menggunakan prosesor i5-7Y54 Core dan penyimpanan internal 128GB, RAM 8GB dan layar 12 inci.



GSMARENA | ERWIN Z