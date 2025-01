Game Tiruan Black Myth Wukong Muncul di Etalase eShop Nintendo, Bikin Penggemar Berang

TEMPO.CO , Jakarta - Kemunculan game berjudul Wukong Sun: Black Legend di toko online atau eShop Nintendo belakangan menuai kritik dari netizen kalangan gamer. Reaksi tersebut karena game platformer 2D baru itu sangat mirip—bahkan dianggap menjiplak—Black Myth Wukong, game kategori AAA yang menjadi salah satu nominasi Game of The Year 2024. Game Wukong Sun yang dirilis di Switch digarap oleh Global Game Studios (GGS) yang dikenal sebagai kreator game untuk android.

Mengutip ulasan Game Rant pada 23 Desember 2024, pengembang game Switch seharga US$ 7,99 atau sekitar Rp 129 ribu (kurs Rp 16.209) itu dituding meniru Black Myth Wukong yang sedang populer. Dalam Steam Awards 2024, salah satu ajang pemeringkatan game yang didasari voting pengguna Steamm, Black Myth Wukong menyabet 3 penghargaan; Game of the Year, Best Game You Suck At, serta Outstanding Story-Rich Game. Para penggemar memuji alur atau gameplay serta desain visualnya.