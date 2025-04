Google Doodle: Eduard Khil, Legenda Rusia, Viral karena Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil, penyanyi terkenal di Uni Soviet menjadi Google Doodle hari ini. Semasa jayanya, dia menikmati kesuksesan yang tak terduga untuk generasi online setelah jatuhnya Uni Soviet.



Eduard Khil terkenal karena video animasi Trololo pada 2010. Video animasi itu dibuat berdasarkan rekaman TV pada tahun 1976, saat ia membawakan lagu "I am very glad, as I'm finally returning back home". Video itu berbeda karena Khil menyanyikan dengan ciri khas vokal trololo-nya.



Berpuluh tahun kemudian, video itu diunggah di YouTube dan menjadi viral. Hal itu membuat Khil menjadi fenomena internet pada 2010. Lelaki kelahiran 4 September 1934, mengetahui dia viral setelah mendengar cucunya menyenandungkan lagunya.



Lelaki kelahiran 4 September 1934 itu pernah bernyanyi untuk tentara yang terluka selama Perang Dunia Kedua saat kecil. Dia dilatih di Konservatorium Rimsky-Korsakov di St Petersburg dan mendapatkan reputasinya sebagai penyanyi pop. Dia dinobatkan sebagai seniman pilihan Rusia pada tahun 1974 dan memiliki banyak penggemar karena suara baritonnya.



Judul bahasa Inggris dari beberapa lagunya yang paling terkenal adalah 'Woodcutters', 'Moon Stone' dan 'People go the sea'. Ia mendapat audiensi internasional saat pertunjukan TV 1976 di "I Am Glad Because I Am Finally Returning Back Home", yang menampilkan vokal "tro-lo-lo-ing" yang menjadi sensasi dan meme internet.



Meski tidak membawakan kata-kata di lagu itu, Khil pernah mengatakan bahwa versi aslinya memang punya lirik dan menceritakan tentang seorang pria mengendarai kuda dengan rajanya ribuan mil jauhnya. Video itu muncul di YouTube pada tahun 2009 dan di acara televisi AS. Orang-orang menyukainya, bahkan mengadakan petisi baginya untuk keluar dari masa pensiun dan melakukan tur internasional.



Pada perayaan ulang tahunnya yang ke-83, Google Doodle menampilkan klip "Trololo" , di mana Eduard Khil berada di atas panggung dengan setelan cokelat dan dasi berwarna mustard.



Eduard Khil lahir di Smolensk, Rusia, dari ayah Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Di masa kecil Khil menjalani hidup yang sulit. Orang tuanya berpisah, dan dia dibesarkan oleh ibunya.



Pada tahun 1955, Khil mendaftarkan diri di Konservatorium Leningrad (sekarang Konservatorium Negara Bagian Rimsky-Korsakov St. Petersburg). Khill belajar di bawah arahan Yevgeny Olkhovsky dan Zoya Lodyi. Dia lulus pada tahun 1960. Selama studinya, ia mulai melakukan berbagai peran opera, termasuk Figaro dalam The Marriage of Figaro.



Setelah lulus Eduard Khil jatuh cinta dengan musik pop setelah menghadiri konser Klavdiya Shulzhenko, dan mulai melakukan pertunjukan musik populer. Hal ini menyebabkan dia memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Artis Rakyat terkemuka Rusia pada tahun 1974.



Khil meninggal di rumah sakit di St. Petersburg pada tanggal 4 Juni 2012, dari komplikasi stroke, berusia 77 tahun.



Google Doodle hari ini adalah animasi klip Trololo dari Eduard Khil yang viral.



