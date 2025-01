Halloween Jadi Google Doodle: Serunya Trick or Treat

JAKARTA- Google Doodle merayakan Halloween dengan menampilkan cerita tentang hantu yang ingin merayakan Halloween yang terkenal dengan budaya trick or treat. Tapi apa yang dimaksud dengan kata tersebut?



Dilansir dari laman Wonderopolis, di Amerika Serikat dan Kanada, trick or treat telah menjadi aktivitas Halloween yang populer sejak akhir 1950-an. Anak-anak dari segala usia berdandan dengan kostum dan perjalanan dari rumah ke rumah untuk menerima respons atas seruan mereka "trick or treat". Ucapan "trick or treat" adalah semacam ancaman yang berarti "beri kami (permen) atau kami jahili".