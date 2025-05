TEMPO.CO, Taipei - Perusahaan gawai asal Taiwan, HTC, kini giat menggarap pasar premium. Setelah meluncurkan telepon seluler One M9, perusahaan segera meluncurkan One E9 dan One M9+. Belum puas dengan tiga produk kelas atas, HTC dikabarkan tengah menyiapkan sabak digital (tablet) bagi kelas premium.



Isyarat kehadiran sabak digital pertama kali muncul pada 2014. Saat itu, Chief Financial Officer HTC Chia-lin dan perwakilan HTC di Asia Selatan, Jack Tong, mengatakan HTC berencana memproduksi sendiri sabak digital.



“Sebelumnya, HTC menciptakan sabak digital Nexus 9 untuk Google,” demikian ditulis situs Phone Arena, Ahad, 29 Maret 2015.



Sabak digital buatan HTC dilaporkan memiliki ukuran layar 8,9 inci. Layarnya beresolusi 2.048 x 1.530 piksel. Secara teknis, prosesor yang digunakan memiliki spesifikasi yang tinggi, yakni octa-core 2,2 gigahertz buatan Allwinner H8 dengan RAM 2 gigabita. Sedangkan grafisnya ditunjang PowerVR SGX544.



Seperti kebanyakan sabak digital, memori internalnya mampu menampung file seukuran 16 gigabita. Namun ada juga pilihan lain dengan kapasitas memori 32 gigabita.



Sistem operasi yang digunakan adalah Android 5.0 alias Lollipop. HTC pun tidak menanggalkan ciri khas dengan menghadirkan peranti lunak Sense untuk tampilan antarmuka (user interface). Sedangkan baterainya berkekuatan 6.700 mAH.



Resolusi kamera utamanya 16 megapiksel, sedangkan kamera depan 8 megapiksel. “Ini sangat baik untuk melakukan video call,” tulis Phone Arena.



Sayangnya, belum terungkap spesifikasi detail seperti material serta rancangannya. Seorang sumber di HTC menyebutkan ketebalan ponsel ini adalah 7,8 milimeter. Meskipun tipis, terdapat dua speaker BoomSound yang dibenamkan.



Adapun seorang sumber lain di HTC menyebutkan sabak digital ini sangat mirip dengan One M9. “Penampilannya serupa dengan versi yang lebih lebar,” lapor Phone Arena.



Gawai yang belum terungkap namanya ini dikabarkan siap meluncur Mei mendatang. Ini bakal menjadi kompetitor terkuat bagi Nexus 9 dan iPad Air 2.



