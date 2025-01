Ini Arti Status Online WhatsApp yang Sering Bikin Baper

Selain status Online, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita akrab, seperti typing (mengetik) dan last seen (terakhir dilihat). Nah, status seperti ini bisa kita atur. Caranya, masuk ke Account lalu klik Privacy. Kemudian atur siapa yang bisa melihat kapan Anda terakhir melihat (last seen) WhatsApp atau Status Anda.