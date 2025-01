Keunikan Konsol Genggam Baru Atari yang Dipajang di CES 2025, Perangkat Game Modern Bernuansa Retro

TEMPO.CO , Jakarta - Konsol terbaru Atari akhirnya dipamerkan kepada publik global melalui Consumer Electronics Show (CES) 2025 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 7-10 Januari 2025. Perusahaan pengembang perangkat game ternama ini belakangan menggarap Gamestation Go, konsol genggam alias handheld bernuansa modern-retro bersama My Arcade.

Konsol genggam Tencent yang dinamai 3D One itu bakal dilengkapl prosesor baru Intel, yaitu Lunar Lake Core Ultra 7 258V. Pengembang sekaligus investor bidang teknologi asal Cina itu mengklaim 3D One merupakan produk ‘2 in 1’ yang memungkinkan pengguna beralih dari tablet ke handle portabel yang terpisah. Pengontrol yang dapat dipisah ini mirip Legion Go, konsol game Lenovo yang berbasis Windows 11. Konsol ini juga bisa dimainkan dengan mode meja ala Nintendo Switch.