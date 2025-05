Lenovo Luncurkan 3 Laptop Thinkpad Aura Edition Seharga Mulai Rp 40 Jutaan

SMB Lead and One Channel Lenovo Indonesia William Setiawan mengatakan peluncuran itu sebagai pencapaian dimulainya kecerdasan buatan atau AI yang produktif, efisien, dan aman di Indonesia. “Kami memperkenalkan Thinkpad Aura Edition sebagai Copilot PC Plus kerja sama Lenovo, Intel, dan Microsoft yang pertama di segmen komersial,” katanya dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.