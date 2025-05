Logitech Raih 15 Penghargaan Good Design 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Logitech berhasil meraih 15 penghargaan Good Design 2016. Hal ini menandai keberhasilan produk-produk Logitech selama enam tahun berturut-turut meraih penghargaan Good Design dan memenangkan paling banyak penghargaan.



Produk-produk yang memenangkan penghargaan, yaitu Logitech Harmony Elite, Logitech Circle, Logitech BASE, Logitech CREATE Backlit Keyboard Case, Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G810 Orion Spectrum.



Selain itu, Logitech G29 Driving Force, Logitech Party Collection, Logitech MX Anywhere 2, Logitech Group, UE ROLL, UE BOOM 2, Jaybird Freedom, Kemasan produk Logitech, Seluruh brand Logitech.



“Menciptakan solusi yang cerdas sekaligus menawan untuk mengatasi beragam permasalahan manusia telah menjadi prioritas kami, dan kami sangat senang karena hal ini terus diakui oleh komunitas desain secara luas,” terang Alastair Curtis, Chief Design Officer Logitech, Selasa 31 Januari 2017.



“Apakah dalam bentuk produk, kemasan, situs produk, ataupun tampilan ritel, tim kami menjadikan desain sebagai fokus utama mulai dari proses awal hingga akhir,” tambah Curtis.



Penghargaan Good Design dipersembahkan setiap tahunnya bagi para pelaku industri, produk, dan desain grafis paling inovatif, yang dihasilkan dari seluruh penjuru dunia. Penghargaan ini dinilai oleh Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design bekerja sama dengan European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.



ERWIN Z