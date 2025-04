Pemenang Indonesia Google Play Games Contest: Go Food Express

TEMPO.CO, Jakarta - Google mengumumkan pemenang Google Play Indonesia Games Contest melalui acara final yang diadakan secara live, Rabu, 27 April 2017, yang merupakan pertama yang sejenisnya di Jakarta.

Ketiga game terbaik adalah Warung Chain: Go Food Express sebagai juara pertama, yang diikuti oleh Tahu Bulat sebagai juara kedua, dan Vimala: Defense Warlords sebagai juara ketiga.



Selain hadiah yang diberikan kepada ke-15 finalis, ketiga pemenang teratas juga membawa pulang satu set Android TV dengan resolusi 4K. Selain itu, Warung Chain: Go Food Express juga akan ditampilkan di video Android Developer Story yang diproduseri Google Play serta akan dipromosikan di saluran Android Developer/Play Developer.



David Yin, Head of Business Development-Google Play Indonesia, mengatakan Google berkomitmen untuk membantu para developer game, baik besar maupun kecil, untuk dikenal para pecinta game di seluruh Indonesia serta dunia.



“Kami sangat menantikan untuk dapat ambil bagian dalam perjalanan mereka selanjutnya untuk meraih kesuksesan, tidak hanya para pemenang game tersebut, tapi juga developer lainnya,” ujarnya.



Ratusan karya dari developer lokal Indonesia dikirimkan ke kompetisi ini, yang diadakan Google untuk merayakan semangat inovasi dan potensi besar dari para developer game Indonesia.



Ke-15 finalis diundang untuk memamerkan karyanya di hadapan para pakar industri, eksekutif Google, dan para penggemar game dari seluruh Indonesia, memberikan mereka kesempatan sepenuhnya untuk menjadikan game karya mereka dikenal oleh audiens yang tepat.



Melalui acara final Indonesia Games Contest, ratusan pecinta game dari seluruh Indonesia juga berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang di balik game favorit mereka.



Para audiens juga berpartisipasi dalam poling interaktif langsung untuk memilih pemenang. Acara diakhiri dengan pengumuman tiga game terbaik pemenang Google IGC 2017.



Tujuan dari Indonesia Games Contest yang pertama kali diadakan ini adalah untuk membantu memupuk ekosistem pembuatan game lokal Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, para developer game berbakat Indonesia berpotensi untuk membangun bisnis yang lebih maju lagi dan bahkan memasuki jajaran developer game top dunia.



ERWIN Z