GameChanger Tawarkan Game Baru 1998: The Toll Keeper Story

GameChanger Studio adalah pengembang trilogi game My Lovely: My Lovely Daughter, My Lovely Wife, dan My Lovely Empress, yang saat ini sudah tersedia di beragam platform, konsol maupun PC. Berangkat dari cerita penuh fantasi, kini GameChanger Studio menyentuh ranah yang lebih dekat ke inspirasi dunia nyata lewat 1998: The Toll Keeper Story.