Ruang Penyimpanan File di Gadget Cepat Penuh? Ini Tipsnya

TEMPO.CO, Jakarta - Anda sedang berada di taman bersama teman dan keluarga. Begitu banyak momen menarik yang ingin diabadikan dengan foto ataupun video.



Namun, begitu Anda baru saja menyalakan aplikasi foto atau video, ponsel cerdas Anda penuh dan tidak bisa menyimpan foto atau video lagi.



Lalu Andapun sibuk menghapus gambar dan video lama untuk memberi ruang untuk menyimpan file baru. Dan momen-momen menarik itu tidak sempat direkam.



Nah, untuk menghindari hal itu, berikut beberapa tips bagi para pengguna ponsel dan tablet untuk menyediakan ruang yang memadai di ponsel sehingga siap digunakan.



Hapuslah Aplikasi yang Jarang Digunakan



Menginstal aplikasi terbaru memang menyenangkan. Namun, aplikasi sering kali bertambah besar dengan berbagai update tanpa disadari pengguna ponsel-tablet. Apalagi jika pengaturannya tidak dibuat, aplikasi akan ter-update secara otomatis.



Solusinya:

Cek jumlah aplikasi dan ruang penyimpanan yang digunakannya. Bagi para pengguna iOS 8, ini bisa dilakukan dengan mengecek ke:

setting - general - usagae - manage storage.



Bagi pengguna iOS 7, cukup cek setting - general - usage. Pengguna akan melihat daftar aplikasi dan ruang storage yang tersisa. Lalu, untuk menghilangkan aplikasi yang jarang digunakan cukup tekan nama aplikasi lalu pilih 'delete'.



Bagi pengguna OS Android, cek setting - applications (application manager). Pilih tab 'downloaded'. Pilih nama aplikasi yang ingin dihapus lalu tekan uninstall. Cek aplikasi dengan ukuran terbesar dan pilih yang jarang digunakan untuk dihapus.





Atur Penyimpanan Foto dan Video



Cek file foto dan pilih yang ingin dihapus. Lalu unggah foto yang ada ke layanan cloud seperti iPhoto, Dropbox, atau Picasa. Dengan Android, pengguna bisa juga mentransfer file ke komputer atau eksternal storage.



Hal sama bisa dilakukan untuk video. Ada layanan awan Dropbox, atau Google Drive yang bisa dipilih. Atau, upload ke YouTube atau iCloud untuk gadget iOS.





Gunakan Layanan Cloud Streaming

Bagi penyuka musik dan video, menyimpan musik di gadget bakal cepat memenuhi kapasitas penyimpanan yang ada.



Untuk mensiasatinya, pengguna bisa mengunggah file musik dan video ini ke layanan cloud streaming.



Untuk gadget iOS, pengguna bisa memilih layanan iTunes Match. Biayanya sekitar US$ 25 atau sekitar Rp 350 ribu per bulan.



Pengguna Android bisa menggunakan Google Play Music. Layanan ini bisa menyimpan file dari iTunes dan diakses pengguna dengan mudah.



Namun perlu diingat, menggunakan layanan ini berarti pengguna akan menghabiskan paket data serta membayar layanan penyimpanan per tahun.



FORBES | BUDI RIZA