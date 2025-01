Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Akan Hadir Januari 2018 di CES

TEMPO.CO, San Francisco - Samsung berencana memamerkan perangkat Galaxy S generasi berikutnya sedikit lebih awal dari biasanya. Seperti dilansir dari VentureBeat, Rabu, 22 November 2017, Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus dijadwalkan tampil di publik pertama kali di Consumer Electronics Show (CES) pada Januari mendatang di Las Vegas.



Meskipun beberapa rincian model baru itu dibagikan VentureBeat, tidak jelas berapa banyak informasi tentang perangkat itu akan terungkap di CES. Samsung akan menggelar acara peluncuran resminya pada Maret, seperti pada tahun lalu untuk Galaxy S8 dan S8 Plus. Tampilan kedua telepon seluler itu disebut hampir identik dengan pendahulunya.



Memiliki nama kode Star 1 dan Star 2 serta akan menggunakan nomor model SM-G960 dan SM-G965, S9 dan S9 Plus akan menampilkan fitur layar Super AMOLED Infinity berukuran 5,8 inci dan 6,2 inci yang melengkung, sama seperti pendahulunya.



Meskipun tidak ada prosesor spesifik yang disebutkan, prosesornya dilaporkan menggunakan teknik fabrikasi 10 nanometer, yang diperkirakan menggunakan Qualcomm Snapdragon 845 yang akan datang (dan kemungkinan model Exynos serupa untuk beberapa wilayah).



Yang menarik, selain ukuran layar yang sama, Galaxy S8 dan S8 Plus hampir identik dalam segala hal, tapi kali ini tidak demikian. Selain layar yang lebih besar, S9 Plus kabarnya akan menawarkan lebih banyak RAM (6 GB dan 4 GB) serta kamera belakang kedua, mirip dengan Note 8. Kedua model itu mengemas penyimpanan internal 64 GB, dilengkapi dengan slot MicroSD, serta menyematkan jack headphone 3,5 milimeter.



Terlepas dari konfigurasi kamera belakang, kedua ponsel mengorientasikan elemen di bagian belakang perangkat secara vertikal—dengan sensor sidik jari di bagian bawah—sebagai pengakuan atas salah satu keluhan paling sering tentang ketiga handset unggulan Samsung pada 2017. Perubahan lain yang pasti bisa diterima dengan baik adalah penambahan speaker stereo AKG.



Akhirnya, Samsung berencana memperkenalkan docking station DeX pada Samsung Galaxy S9. DeX merupakan teknologi untuk mendukung smartphone yang kompatibel dengan pengalaman, seperti PC desktop, saat terpasang pada layar eksternal.



