SanDisk Luncurkan microSD Berkapasitas 400GB

TEMPO.CO, Berlin - SanDisk telah meluncurkan kartu microSD baru yang berkapasitas tertinggi yang pernah diluncurkan, SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB, pada hari Kamis pagi 31 Agustus 2017 di konferensi IFA 2017 Berlin.



Baca: Sandisk Ciptakan SD Card Berkapasitas 1 Terabita



Kartu ini menawarkan penyimpanan 144GB lebih banyak daripada kartu microSD lainnya yang ada di pasaran. Kartu baru ini juga mendukung kecepatan baca 100MB, kinerja aplikasi A1, dan UHS Speed Class 1 untuk performa terbaik yang tersedia.



"Kami terus mendorong batas teknologi dan mengubah cara konsumen menggunakan perangkat mobile mereka," kata Sven Rathjen, wakil presiden pemasaran produk di perusahaan induk SanDisk, Western Digital.



"Dengan berfokus pada pencapaian tonggak teknologi baru, kami memungkinkan konsumen untuk mengikuti gaya hidup mobile-sentris mereka dengan solusi penyimpanan yang mereka percaya," tambahnya.



Seperti yang bisa dibayangkan, kartu microSD baru 400GB ini tidak murah. Kartu 256GB milik SanDisk memiliki harga eceran penuh US$ 199,99 (Rp 2,6 juta), dan biasanya dijual seharga US$ 130 (Rp 1,7 juta) di pengecer seperti Amazon.



Baca: SanDisk Pamerkan Wireless Stick dan Dual USB 3.0 Drive Baru



Kartu SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB baru ini memiliki harga eceran penuh sebesar US$ 249,99 (Rp 3,3 juta), US$ 50 lebih tinggi dari model 256GB, dan mulai dijual Kamis ini.



BGR | ERWIN Z