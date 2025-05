Smartfren Sosialisasi 4G LTE ke Tiga Kampus di Jawa Tengah

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi dengan jaringan 4G LTE terluas di Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) menggelar aktivitas perdana Smartfren Community di area Jawa Tengah yang mencakup Solo, Yogyakarta dan Semarang.



Tujuan utama dari program ini adalah mengajak masyarakat untuk hidup lebih cerdas sejalan dengan tagline Smartfren yaitu “Live Smart”. Program ini memperkenalkan teknologi 4G LTE yang memungkinkan akses internet secara lebih cepat dan andal sehingga manfaatnya akan lebih terasa bagi masyarakat khususnya untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan kreativitas.



Kegiatan Community Development yang menekankan betapa pentingnya pendidikan dan industri kreatif berbasis digital ini dirangkum dalam beberapa aktivitas.



Selama bulan April 2016 sendiri ada tiga kegiatan Community Development yang melibatkan pelajar dari universitas ternama di area Jawa Tengah dan juga komunitas.



Rangkaian program dimulai dengan aktivitas Smartfren Goes to Campus di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada tanggal 15 April yang membawakan tema “The Future of Digital and Its Million Opportunities”.



Program dilanjutkan dengan kunjungan ke Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta pada tanggal 16 April yang membawakan tema “Pemanfaatan Internet dan Sosial Media untuk Pendidikan dan Industri Kreatif” dan diakhiri dengan kunjungan ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) Semarang membawakan tema “Kreativitas Tanpa Batas: Transformasi Pendidikan di Era Digital”.



“Melalui program Community Development, kami ingin berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pemanfaatan teknologi 4G LTE sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia," ujar Derrick Surya, VP Brand & Marketing Communication, PT. Smartfren Telecom, Tbk, Senin, 18 April 2016.



"Selain itu, acara ini juga digelar sebagai wujud apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh komunitas terhadap Smartfren,” tambahnya.



Target dari acara Smartfren Community ini adalah 50 peserta member aktif. Di tahun 2016, Smartfren akan meningkatkan anggota dan memperluas cakupan Smartfren Community di delapan kota.



ERWIN Z