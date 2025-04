Survei Menunjukkan Apple Intelligence Digemari Pemakai iPhone

Dilansir dari Pymnts.com , Morgan Stanley merilis hasil risetnya pada Selasa, 22 April 2025. Dalam laporan tersebut, Morgan Stanley menyebut bahwa 80 persen pemilik iPhone di AS yang memenuhi syarat telah mengunduh dan menggunakan platform Apple Intelligence dalam enam bulan terakhir.

Morgan Stanley juga menemukan bahwa konsumen kini lebih bersedia membayar untuk layanan Apple Intelligence dibandingkan sebelumnya. Rata-rata pengguna yang telah mencoba platform AI ini bersedia membayar $9,11 per bulan—naik 11 persen dari rata-rata $8,17 pada September tahun lalu.

"Kami memang tidak memperkirakan Apple akan segera menerapkan biaya langganan untuk Apple Intelligence sampai platform ini benar-benar matang. Namun, potensi pendapatan jangka panjang dari langganan Apple Intelligence bisa mencapai puluhan miliar dolar per tahun, mengingat ada 1,4 miliar perangkat iPhone aktif di seluruh dunia, 32% pengguna iPhone di AS sudah memiliki perangkat yang mendukung Apple Intelligence, dan pengguna bersedia membayar hingga $9,11 per bulan," ungkap Morgan Stanley.