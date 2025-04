TEMPO.CO, Tokyo – Bandai Namco Entertainment resmi merilis Tekken 7 untuk PlayStation 4, Xbox One, dan PC, pada 2 Juni lalu. Game bergenre fighting ini menghadirkan 36 karakter, termasuk tokoh Asuma dari Street Fighter.



Seperti dikutip dari laman The Verge, Tekken 7 menjadi penutup dari perseteruan antara keluarga Kazuya dan Heihachi selama dua dekade. Bandai mengklaim game ini menawarkan konten dan peningkatan grafis yang lebih baik, seperti gerakan baru, serangan spesial (Power Crushes), rage arts, dan rage drivers.







Yang jelas, game ini akan sangat keren karena menjadi game Tekken pertama yang memakai unreal engine. Artinya, Anda tidak akan menemukan grafis yang “bergerigi”. Ini jelas akan menambah kenyamanan saat bermain.



Lebih menarik lagi jika Anda terhubung dengan koneksi Internet. Bandai menawarkan fitur yang memungkinkan Anda bertarung dengan pemain dari seluruh dunia melalui jaringan Internet di semua konsol, baik PlayStation 4, Xbox One, maupun PC. Dan, Tekken 7 mendukung perangkat PlayStation Virtual Reality.



Agar bisa memainkannya di PC, Anda harus punya komputer dengan prosesor Intel Core i3-4160 dan RAM 6 GB, dengan kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 660 atau 750, memori 60 GB, dan DirectX 11. Sedangkan spesifikasi rekomendasi adalah Intel Core i5-4690, RAM 8GB, NVIDIA GeForce GTX 1060, atau versi lebih baik.







Kalau Anda, ingin memainkannya di konsol mana? PlayStation 4? Xbox One? PC?



AMRI MAHBUB