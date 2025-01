Transaksi Teknologi Terbesar: Qualcomm Ditawar Rp 2.036 Triliun

TEMPO.CO , San Francisco - Raksasa semikonduktor Broadcom telah mengusulkan untuk membeli saingannya, Qualcomm , seharga sekitar US$ 130 miliar atau sekitar Rp 2.036 triliun, yang merupakan bentuk kesepakatan teknologi terbesar yang pernah ada, sebagaimana dilaporkan Business Insider, Senin 6 November 2017. Baca: Apple Disebut Bakal Akhiri Kerja Sama dengan Qualcomm Tawaran Broadcom hadir di tengah pertempuran hukum antara Qualcomm dan Apple. Perusahaan pembuat chip itu bisa kehilangan salah satu pelanggan terbesarnya di unit yang menghasilkan sebagian besar pendapatannya.

CEO Broadcom Hock Tan berada di Gedung Putih pada hari Kamis untuk mengumumkan relokasi perusahaan tersebut ke AS dari Singapura. Langkah tersebut berarti kesepakatan tersebut akan mengabaikan pengawasan dari regulator yang meneliti kesepakatan antara perusahaan Amerika dan asing, namun Departemen Kehakiman masih cenderung mengajukan masalah antimonopoli.

Dalam sebuah pernyataan Senin, Broadcom mengatakan bahwa pihaknya menawarkan kepada pemegang saham Qualcomm US$ 60 secara tunai dan $ 10 per saham di saham Broadcom.

Penawaran tersebut merupakan kenaikan 28 persen terhadap harga penutupan Qualcomm sebesar US$ 54,85 pada hari Kamis, sebelum laporan awal perundingan kesepakatan membuat saham Qualcomm naik 12 persen pada hari Jumat. Ini bernilai sekitar US$ 130 miliar secara proforma, termasuk US$ 25 miliar dari utang bersih.