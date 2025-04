Xiaomi Mi 6 Sudah Siap Dikirim

TEMPO.CO, Beijing - Rabu lalu, Xiaomi Mi 6 secara resmi diluncurkan. Kini, tanggal berikutnya yang penting bagi perangkat itu dan penggemarnya adalah 28 April, yaitu kapan model andalan itu akan tersedia bagi konsumen.

Registrasi sudah melonjak sebelum penjualan flash pertama perangkat itu. Misalnya, di situs Cina, JD.com, sudah ada lebih dari 600 ribu konsumen yang berencana untuk mengambil bagian dalam penjualan flash pertama pada hari Jumat ini. Diperkirakan, bisa ada 2 juta pendaftaran untuk perangkat itu di berbagai platform Cina yang ada yang menjual ponsel itu.



Dengan semua permintaan itu, kemungkinan jalur perakitan telah bekerja tanpa henti untuk menyiapkan Xiaomi Mi 6. Sebuah foto terbaru yang diambil pada tanggal 21 April menunjukkan beberapa pekerja pabrik berdiri di depan kotak berisi tahapan pertama Mi 6 yang dirakit bersiap-siap untuk dikirim.



Mi 6 memiliki layar 5.15 inci dengan resolusi 1080 x 1920. SoC Snapdragon 835 mendukung perangkat itu dengan CPU 2.44GHz octa core dan GPU Adreno 540. RAM 6GB ada di dalamnya dengan penyimpanan asli 64GB/128GB.



Kamera 12MP menghiasi bagian belakang perangkat, dan kamera menghadap depan 8MP menangani selfie dan video chat. Pemindai sidik jari tertanam di tombol home, dan baterai 3350mAh mendukung ponsel tetap menyala. Versi MIUI berdasarkan Android 7.1.1 sudah terinstal.

Mi 6 ditawarkan dengan warna hitam, putih dan biru. Versi penyimpanan 64GB dibanderol setara US$ 363. Model dengan penyimpanan internal 128GB akan menelan biaya setara dengan US$ 421 USD, dan edisi khusus yang menggunakan keramik dibanderol dengan harga setara US$ 436.



PHONEARENA | ERWIN Z